Gemeinderat in Wachtberg : Fritzdorf fällt als möglicher Ort für Gewerbegebiet durch

Wachtberg Die Verwaltung der Gemeinde Wachtberg hatte sich für die Ausweisung als mögliches Gewerbegebiet im neuen Regionalplan eingesetzt. Nach dem Planungsausschuss hat nun auch der Gemeinderat dagegen gestimmt. Auch weitere Vorschläge der Bezirksregierung fallen durch.

Der Gemeinderat hat den Vorschlägen der Bezirksregierung Köln für den neuen Regionalplan zum Teil eine Absage erteilt. Bei der Sitzung des Gremiums am Dienstagabend fielen mehrere Flächen, die für Gewerbe und Ansiedlungen in Frage kommen sollten, in den einzelnen Abstimmungen durch. So ist etwa die von der Verwaltung bis zuletzt unterstützte Idee eines Gewerbe- und Industriegebietes bei Fritzdorf vom Tisch.