Immobilie in Villiper Gewerbegebiet In dieses Gebäude ziehen Bauhof und Enewa

Christian Pohl, bis Anfang des Jahres Fachbereichsleiter Infrastruktur, und inzwischen Technischer Beigeordneter in Wermelskirchen, hatte bereits Ende 2021 die Idee zu dieser Zusammenlegung auf dem Areal in Villip gehabt. Einstimmig vom Rat beschlossen, folgte dann der Erwerb, stand in der Verwaltungsvorlage für den AIB zu lesen. „Da die Betriebsstätte mit einer ausreichenden Anzahl an WCs, Duschen und Umkleiden ausgestattet ist, wird davon ausgegangen, dass sich die Umbaumaßnahmen in Grenzen halten“. Auf jeden Fall beabsichtige die Verwaltung den Betrieb, wie bisher vom Vorgänger weiterhin zu nutzen: „Ein Antrag auf Nutzungsänderung bzw. Bauantrag sind daher nach heutigem Kenntnisstand nicht erforderlich.“