Fußball-Mittelrheinliga : Bonner SC gewinnt 2:0 gegen Frechen

Bonn Der Bonner SC hat am Samstag das Team von Frechen 20 vor heimischer Kulisse mit 2:0 besiegt. Zumindest bis Sonntag thront der BSC damit auf Platz eins.

Im eigenen Stadion kommt der Fußball-Mittelrheinligist Bonner SC seinen selbst auferlegten Pflichten nach. Mit dem 2:0 (1:0)-Arbeitssieg gegen Frechen 20 gelang der Mannschaft von Cheftrainer Lukas Sinkiewicz im dritten Heimspiel vor 395 Zuschauern der dritte Sieg. Zumindest bis Sonntag thront der BSC damit auf Platz eins.

Nachdem Jonas Berg nach gütiger Mithilfe der Gäste in der 32. Minute das 1:0 erzielt hatte, dauerte es bis zur 86. Minute, ehe Daniel Somuah den dritten Heimdreier unter Dach und Fach brachte. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte Sinkiewicz. „Wichtig ist, dass wir nach einem zerfahrenem Spiel die Punkte eingefahren haben. Denn ist nicht einfach mit der Mannschaft zu trainieren, die aufgrund der Pokalspiele nur in Gruppen zusammenarbeiten kann.“

Nach Teambuilding auf Pützchens Markt und dem keineswegs mühelosen 4:1-Kreispokalsieg unter der Woche gegen den Bezirksligisten SSV Bornheim änderte Sinkiewicz seine Startelf auf zwei Positionen. Nach verletzungsbedingter Pause in Arnoldsweiler mischte Jonas Berg wieder von Beginn an mit. Erstmals von Beginn spielen durfte Bilal-Badr Ksiour, der für den erkrankten Massaman Keita die Bonner Innenverteidigung komplettierte.

Wie einst der FC Hennef 05 versteckten sich auch die mit zwei Punkten holprig gestarteten Gäste in der Anfangsphase keineswegs. Der BSC wirkte angesichts der Frechener Courage überrascht, hatte aber die erste Chance des Spiels. Nach einem Kopfball von Alexander Tacki Sai rettete Tobias Stecker für seinen geschlagenen Torhüter mit dem Kopf auf der Linie (9.). Die Gastgeber spielten nun zielstrebiger.

Nachdem sich Ergün Yildiz nach Abschlag von Ron Meyer und Kopfballverlängerung Sai den Ball zu weit vorgelegt hatte (19.), scheiterte Rudolf González in der 22. Minute mit einem Flachschuss an gut reagierenden Frechener Schlussmann Martin Stich (25.). Beim Bonner 1:0 halfen dann die Gäste mit. Eigentlich hatte Frechens Abwehrverbund den Ball von Sai bereits geklärt. Aber dann landete der zu kurze Befreiungsschlag beim frei stehenden Berg, der in der 32. Minute aus rund 16 Metern überlegt zum 1:0 ins rechte Eck abschloss.

Auch nach dem Seitenwechsel suchten die Gäste wie zu Beginn der Partie ihr Heil zunächst im Spiel nach vorne. Das erste Bonner Lebenszeichen in Halbzeit zwei sendete Ishak Adahchur. Den Pass des Sechsers fand Sai, der allerdings am herausstürzenden Stich hängen blieb (55.). Eine Minute später stellte der Frechener Keeper seine Qualitäten gegen den Schuss von Yildiz unter Beweis. Wenig später spielte Stich den Ball in die Füße von Yildiz.

Mit dem Geschenk konnte der Bonner Angreifer, der links am Tor vorbeizielte, allerdings nichts anfangen (61.). Auch der Schussversuch von Berg verfehlte sein Ziel (65.). Fünf Minuten später blitzte erstmals die Gefährlichkeit von Patrick Friesdorf auf. Aber den Schuss des in der letzten Saison mit 22 Treffern besten Frechener Torschützen konnte Nico Perrey gerade noch blocken (70.). Das erlösende zweite Bonner Tor ließ also weiter auf sich warten.

Auch der eingewechselte Ben Hompesch brachte den Ball nach Flanke von Jan Luca Prangenberg aus kurzer Distanz nicht über die Linie (82.). Das besorgte schließlich der ebenfalls kurz zuvor von Sinkiewicz ins Spiel gebrachte Daniel Somuah, der in der 86. Minute den Ball nach Kopfballvorlage zum entscheidenden 2:0 mit Vollspann ins Frechener Gehäuse drosch.

Die nächste Gelegenheit, den ersten Auswärtssieg dieser Saison einzufahren, hat der BSC am kommenden Sonntag beim VfL Vichttal. Zuvor trifft die Elf von Lukas Sinkiewicz im Kreispokal-Halbfinale am Mittwoch (19.30 Uhr, Sportpark Nord) auf den VfL Alfter.