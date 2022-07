Saisonauftakt des Fußball-Mittelrheinligisten : Stahlwerk wird neuer Trikotsponsor des Bonner SC

Daniel Somuah beim Trainingsauftakt des Bonner SC. Foto: Boris Hempel/rheinzoom.photo

Bonn Das Unternehmen Stahlwerk wird neuer Trikotsponsor des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC. Die Rheinlöwen starteten am Sonntag zudem in die Saisonvorbereitung.

Mit vielleicht einer Ausnahme hielten sich die personellen Überraschungen beim Trainingsauftakt des aus der Fußball-Regionalliga abgestiegenen Bonner SC am Sonntag unter der Leitung des neuen Cheftrainers Lukas Sinkiewicz in Grenzen. Nico Perrey, 2017 zum BSC gewechselt, ist nach seinem knapp zweijährigen Engagement beim 1. FC Düren wieder zurück und soll mit seiner Routine die Innenverteidigung des Mittelrheinligisten stabilisieren. Den nachrichtlichen Aufhänger lieferte dafür hingegen die Marketingabteilung des Fünftligisten. Denn die möglichst direkte Rückkehr in Liga vier unternehmen die Bonner mit einem neuen Haupt- und Trikotsponsor.

„Die Stahlwerk Schweißgeräte GmbH wird ab der kommenden Spielzeit das Trikot der Rheinlöwen zieren und den Verein als Hauptpartner begleiten“, schrieb der BSC in einer Pressemitteilung. „Die Vertragsunterschrift gibt uns enorme Sicherheit und ist zugleich eine Bestätigung für die Arbeit in der vergangenen Spielzeit“, erklärte der BSC-Vorstandsvorsitzende Dirk Mazurkiewicz. Laut Mazurkiewicz sei die Unterstützung des neuen Partners mit denen der anderen größeren Sponsoren, wie der Sparkasse Köln Bonn, Trikotpartner der vergangenen fünf Jahre, oder des Bonner Dienstleistungsunternehmens steep, zu vergleichen. Die Partnerschaft mit Stahlwerk wurde für die kommenden zwei Jahre geschlossen.

Vor der abgelaufenen Saison war das Unternehmen als sogenannter Premium-Ausbildungspartner bereits bei der BSC-Jugend eingestiegen und hatte die U19, U17 und die zweite Mannschaft des Vereins unterstützt. „Wir wollen uns bei Stahlwerk für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und erhoffen uns – unter unserem Motto – #gemeinsamlöwenstark neue Wege zu bestreiten“, sagte Mazurkiewicz.

Bonner SC startet Saisonvorbereitung mit 23 Spielern

„Die regionale Verankerung ist sicherlich ein wichtiger Faktor“, sagte Christian Mann, Leiter Marketing von Stahlwerk, bei seinem Besuch des Trainingsauftakts am Sonntag. „Seit unserer Gründung 1998 sind wir im Rheinland beheimatet. Stahlwerk engagiert sich kulturell, sozial und eben auch sportlich. So lag es nahe, einen Verein zu unterstützen, der aus der Region kommt und die gleichen Werte teilt.“ Der BSC passe demnach perfekt zum Unternehmen.

Bereits mit den neuen Trikots ausstaffiert, absolvierten insgesamt 23 Akteure die ersten knapp 120 Minuten unter der Leitung von Sinkiewicz, seinem Assistenten Gordon Addai sowie Torwarttrainer Andy Hubert auf dem Trainingsplatz am Mondorfer Bach. Florian Mager wird das Team zudem als Scout unterstützen. Mit beim ersten Training dabei war auch Burak Yesilay. Der 21-jährige Stürmer wechselte wie Perrey vom 1. FC Düren nach Bonn.

Erstes Testspiel gegen griechischen Erstligisten am 23. Juli

Insgesamt fünf Gastspieler nahmen die Bonner Trainer am Sonntag unter die Lupe. Zum Kader gehören außerdem mit Ismael Maloko, der in der abgelaufenen Saison bereits einige Spiele in der Regionalliga absolviert hat, Dustin Bohlem und Ishak Adahchur auch drei Spieler aus der eigenen U19. „Wir werden die nächsten Trainingstage nutzen, um uns ein Bild von den Gastspielern zu machen“, sagte Sinkiewicz, der ansonsten mit der ersten Einheit seiner neuen Mannschaft zufrieden war. In der kommenden Woche trainiert das Team täglich. Hinzu kommen einige medizinische Tests.

Foto: rheinzoom.photo Neuer BSC-Trikotsponsor: BSC-Vorstandsvorsitzender Dirk Mazurkievicz (links) und Stahlwerk-Marketing-Leiter Christian Mann.

