Testspiel nach Corona-Zwangspause : Bonner SC unterliegt Viktoria Köln deutlich mit 1:6

Bonn Mit 1:6 hat der Bonner SC deutlich gegen den Drittligisten Viktoria Köln in einem Testspiel verloren. Es war jedoch auch das erste Spiel nach lediglich zwei Trainingseinheiten aufgrund der positiven Corona-Fälle am Ende der vergangenen Woche für das Team.

Das Ergebnis war deutlich, ist aber erklärlich. Mit 1:6 (1:3) unterlag der Fußball-Regionalligist Bonner SC am Samstagmittag auf dem Rasenplatz des FV Oberkassel dem Drittligisten Viktoria Köln. Nach lediglich zwei Trainingseinheiten aufgrund der positiven Corona-Fälle am Ende der vergangenen Woche und ohne insgesamt acht Spieler – mit Alexander Sai, Carlo Cavalar und Gastspieler Evangelos Skraparas saßen lediglich drei Akteure auf der Bonner Bank – fehlten am Ende die Kräfte und ein Stück weit auch die Mittel, den lauf- und spielfreudigen Drittligisten Paroli bieten zu können.