Neuverpflichtung Dan-Patrick Poggenberg : Zweitligaerfahrener Offensivspieler verstärkt den Bonner SC

Bonn Die neue Verstärkung des Bonner SC hat bereits 16 Mal in der Zweiten Liga gespielt. Dan-Patrick Poggenberg wechselt von Regionalligist Fortuna Köln in die Bundeshauptstadt.

Der Fußball-Regionalligist Bonner SC hat sich noch einmal prominent verstärkt. Dan-Patrick Poggenberg wechselt von Regionalligist Fortuna Köln nach Bonn. Der 30-Jährige musste zuletzt mit einer Muskelverletzung pausieren und wird am nächsten Wochenende ins Mannschaftstraining einsteigen. Poggenberg bringt einiges an Erfahrung in höheren Ligen mit.