Fußball-Mittelrheinliga : FC Hennef erobert durch Sieg gegen Wegberg-Beeck Platz eins

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis FC Hennef gelingt 3:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Wegberg-Beeck. Siegburg durch fünfte Niederlage in Folge in kritischer Situation.

Am letzten Hinrunden-Spieltag der Fußball-Mittelrheinliga sicherte sich der FC Hennef 05 mit einer überragenden Leistung die Herbstmeisterschaft. Die Elf von Trainer Sascha Glatzel besiegte den bisherigen Tabellenführer SC Wegberg-Beeck im heimischen Anton Klein Sportpark verdient mit 3:0 (3:0) und geht mit drei Zählern Vorsprung in die dreimonatige Winterpause. Für den FC BW Friesdorf endete die Hinrunde hingegen mit einer 0:3-Niederlage beim SV Bergisch Gladbach und einem Abstiegsplatz. Auch beim Siegburger SV, der sich mit einer 1:3-Niederlage beim VfL Vichttal verabschiedete, wird bis zur Rückrunde im Kampf um den Klassenerhalt nachjustiert werden müssen.

FC Hennef – SC Wegberg-Beeck 3:0 (3:0): Bereits nach 34 Sekunden überraschte Hennef den bisherigen Tabellenführer mit dem 1:0. Vom Anstoß fand das Spielgerät über vier Stationen zu Masahiro Fujiwara, der passte nach innen zu Kanata Todate, der trocken abschloss. Doch auf dem frühen Führungstreffer ruhten sich die Hausherren keineswegs aus. Die konsternierten Beecker wurden immer wieder früh angelaufen, kamen dadurch überhaupt nicht zu einem vernünftigen Spielaufbau. Vielmehr wurde die bisher sattelfeste Abwehr der Gäste immer wieder zu Fehlern gezwungen. So wie in der 39. Minute, als ein schlecht geklärter Ball auf dem Fuß von Louis Klapperich landete. Der Youngster fackelte nicht lange und zog flach zum 2:0 ab.

Kurz vor dem Seitenwechsel profitierte der aufgerückte Innenverteidiger Tarik Dogan, der bereits in der vierten Minute eine Großchance vergeben hatte, von einem weiteren erzwungenen Fauxpas der Beecker und vollendete zur umjubelten 3:0-Pausenführung. Bis dahin war von der hochgepriesenen Offensivkraft der Gäste kaum etwas zu sehen. Nach dem Kabinengang forcierte die Elf von Mark Zeh ihre Angriffsbemühungen. Allerdings ließ die Defensive der Gastgeber, die nun seit sieben Spielen unbezwungen ist, kaum etwas zu. Am Ende siegten die Hennefer hochverdient.

VFL Vichttal - Siegburger SV 3:1 (0:1): Die zuletzt erfolglosen Kreisstädter starteten mit einem Paukenschlag: Kai Schusters brachte seine Farben in der dritten Spielminute in Führung. Bis zum Seitenwechsel hielt die Elf von 04-Coach Thomas Klimmeck den Angriffen des Tabellendritten stand. Der VfL kam aber energischer aus den Katakomben und folglich zum Ausgleich durch Leon Ruhrig (53.). Die nächste Niederlage der Gäste zeichnete sich nach gut einer Stunde ab, als Ali Alagöz zum 2:1 erfolgreich war (65.). Die Partie entschied Henrik Artz mit dem 3:1 sechs Minuten vor Spielschluss. Mit nur zwölf Zählern überwintert die Klimmeck-Elf nach der fünften Niederlage in Folge somit auf dem enttäuschenden 13. Platz.

SV Bergisch Gladbach - FC BW Friesdorf 3:0 (3:0): Die Friesdorfer, die mit ihrem letzten Aufgebot antraten, mussten bereits nach 24 Spielminuten das erste Gegentor durch Phil Kramer hinnehmen. Bis zum Seitenwechsel legten die Bergischen durch Jonas Rücker (36.) und Maurice Neukirch (45.) nach. „Wir hatten vorne keine Torgelegenheit und waren hinten ungeordnet“, gab BW-Trainer Thomas Huhn zu. In der zweiten Hälfte bemühten sich die Blau-Weißen erfolgreich, das Ergebnis in Grenze zu halten. Huhn kündigte nach der Begegnung einen größeren Kaderumbruch an. „Wir sind tabellarisch nicht abgeschlagen, sodass wir trotz der schlechten Hinserie weiterhin den Klassenerhalt schaffen können. Wir werden drei oder vier erfahrene Akteure verpflichten, die unsere jungen Spieler führen sollen“, so Huhn.