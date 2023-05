Aufstiegskampf gegen Abstiegsangst Friesdorf empfängt Hennef zum Derby

Die Begegnung zwischen dem FC BW Friesdorf und dem FC Hennef 05, die an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) im Stadion an der Margaretenstraße angepfiffen wird, birgt viel Brisanz in sich. „Wir haben gesehen, dass wir mit dem Top-Teams mithalten können“, spricht Friesdorfs-Trainer Thomas Huhn seinem Team vor dem Duell gegen den Tabellenführer Mut zu.