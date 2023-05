Traditionsevent auf dem Nürburgring Rennfahrer Maximilian Götz will endlich das 24-Stunden-Rennen gewinnen

„Mehr Wettbewerb, weniger Autos“, antwortet der Bonner Rennfahrer Luca Ludwig auf die Frage, wie sich das 24-Stunden-Rennen seit seinem Debüt 2009 verändert hat. Damals waren über 180 Fahrzeuge genannt, in diesem Jahr sind es 136. „Den Schwund gibt es in den kleineren Klassen. Die GT3-Kategorie boomt“, sagt Ludwig. In der Tat sind 30 Boliden in der leistungsstärksten Klasse genannt. Ludwig wird sich das Cockpit des Ferrari 296 GT3 des Teams racing one mit Christian Kohlhaas, Stefan Aust und Johannes Stengel teilen. Das Fahrzeug ist in der Pro-Am-Wertung genannt, in der sich Amateure und Profis ein Auto teilen.