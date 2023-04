Siegburger SV im Tabellenkeller unter Druck Abstiegskampf und Aufstiegshoffnung in der Mittelrheinliga

Im Gegensatz zu den Kreisstädtern befindet sich der FC BW Friesdorf nach dem Siegtreffer durch Ibish Ibishi in Siegburg wieder auf einen Nichtabstiegsplatz mit Tuchfühlung zum unteren Mittelfeld. Die Gelegenheit weiter Boden gut zu machen, bietet sich für die Elf des Trainergespanns Sawwas Panagiotidis und Thomas Huhn am Sonntag (Anpfiff 15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Borussia Freialdenhoven. Das Ligaurgestein ist allerdings kein gern gesehener Gast an der Margarethenstraße, denn Friesdorf galt in der Vergangenheit für die Borussen als echter Aufbaugegner. In den letzten sieben Partien holten die Blau-Weißen gerade mal zwei Zähler. „Jede Serie endet mal. Auch in Siegburg hatten wir in der Vergangenheit noch nie gewonnen. Wir sind im Gegensatz zur Hinrunde wesentlich stabiler und strukturierter in unseren Abläufen“, zeigt sich Huhn optimistisch. Dennoch müsse allen bewusst sein, „dass wir im Kampf um den Klassenerhalt noch ein schwerer Weg vor uns haben.“