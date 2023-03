Klare Angelegenheit TuS Mondorf gibt sich gegen Tabellendritten keine Blöße

Zweifellos waren die Gäste aus dem Osten im Nachholspiel beim designierten Meister einer der besseren Gegner. Immerhin holte der Tabellendritte einen Satz und lieferte eine engagierte Leistung ab. Gegen den geballten Willen der Mondorfer hatte man am Ende allerdings keine Chance. Diese nahmen das Spiel überaus ernst, hatten sich gewissenhaft vorbereitet und ließen sich nichts zu Schulden kommen. Vor allem der Stachel der Hinspielniederlage saß bei der Mannschaft von Trainer Anastasios Vlasakidis tief. „Wir wollten auf keinen Fall eine zweite Saisonniederlage und vor allem nicht gegen die gleiche Mannschaft beide Spiele verlieren“, erklärte Mondorfs Teammanager Klaus Utke nach der Partie. Und so agierte der TuS im Stile eines Meisters, setzte sich nach ausgeglichenem Anfang am Ende des ersten Satzes entscheidend ab und fuhr den zweiten Satz ohne Probleme ein.