Vorbereitung auf neue Saison : Telekom Baskets bestreiten gegen RheinStars Köln erstes Testspiel

Bonn Die Telekom Baskets Bonn empfangen im Telekom Dome die RheinStars Köln. Es ist das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison.

Der Finne geht dementsprechend mit klaren Vorstellungen in die Begegnung mit den Kölnern, in deren Team mit Andrej Mangold, Viktor Frankl-Maus, Valentin Blass und Thomas Michel vier ehemalige Baskets-Spieler stehen. „Ich möchte, dass wir die Dinge umsetzen, an denen wir täglich arbeiten. Dazu gehört neben unserer defensiven Identität zum Beispiel auch das Spacing“, sagt Iisalo und bezieht sich bei letzterem Punkt auf die Raumaufteilung in Angriff und Verteidigung. Das Team habe bislang „sehr konzentriert und mit hoher Intensität gearbeitet“, ergänzt der Cheftrainer.