Basketball-Bundesliga : Telekom Baskets Bonn trennen sich von Trainer Jovovic

Die Baskets trennen sich von ihrem Trainer. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Nach acht Niederlagen in den bisherigen elf Bundesliga-Saisonspielen haben die Telekom Baskets Bonn ihren Cheftrainer Igor Jovovic mit sofortiger Wirkung beurlaubt.

Die Telekom Baskets Bonn und Headcoach Igor Jovovic gehen ab sofort getrennte Wege. Der Basketball-Bundesligist beurlaubte den Montenegriner am Montagabend. Vorerst betreut Co-Trainer Chris O’Shea das Team, ob er am Freitag im Auswärtsspiel bei den Niners Chemnitz als hauptverantwortlicher Coach agieren wird, ist jedoch noch unklar.

„Ich denke, es ist klar, dass sich erstens niemand so eine Situation wünscht, und – zweitens – diese Situation sich nach dem tollen Saisonstart im Pokal, wo wir uns auf einem guten Weg wähnten, völlig überraschend entwickelte und auch verstetigte“, sagte Baskets-Präsident Wolfgang Wiedlich in der Pressemitteilung. Sportmanager Michael Wichterich meinte: „Die Qualität unserer Mannschaft spiegelt sich leider nicht in den Ergebnissen wider. Zu oft verlieren wir in entscheidenden Phasen des Spiels unsere Struktur und die Kontrolle über das Spiel. Durch den Wechsel auf der Trainerposition erhoffen wir uns, das unstrittig vorhandene Potenzial, welches die Mannschaft oft hat aufblitzen lassen, konstant abzurufen.“

Jovovic war erst im vergangenen Sommer als Nachfolger von Will Voigt Coach der Baskets geworden. Zuvor hatte der 38-Jährige eine Saison lang beim Bundesliga-Konkurrenten FC Bayern München als Co-Trainer gearbeitet. Auch beim Mitteldeutschen BC war er schon als Headcoach in der Bundesliga tätig. Sein Start bei den Bonnern war mit zwei Siegen im BBL-Pokal gegen Oldenburg (90:76) und Braunschweig (91:79) sowie einer unglücklichen Niederlage gegen den amtierenden Meister Alba Berlin (82:90) gelungen. In der Liga steht das Team nach elf absolvierten Spielen allerdings auf Tabellenplatz 14 mit einer Bilanz von drei Siegen und acht Niederlagen. Negativer Höhepunkt war das Heimspiel am vergangenen Samstag gegen s.Oliver Würzburg, das die Bonner in den Schlussminuten nach einem deutlichen Leistungseinbruch kläglich mit 77:89 verloren. Zum wiederholten Mal waren die Baskets in den entscheidenden Momenten nicht in der Lage, einem sich aufbäumenden Gegner Widerstand zu leisten.

„Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die Chance bedanken, bei einem wichtigen Club wie den Baskets und in einer starken Bundesliga arbeiten zu können. Wir haben viele unserer Chancen nicht genutzt, um in der Tabelle besser dazustehen. Ich bin zuversichtlich, dass die Baskets das Potenzial haben, ihre Ziele zu erreichen“, wird Jovovic in der Pressemitteilung zitiert.