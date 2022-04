Aktion soll lokalen Handel stärken : Bad Godesberger Händler veranstalten große Ostereiersuche

Gabriele Schäfer, Inhaberin von Bücher Bosch, zeigt eines der "Zähl-Eier" der Aktion, das in einem ihrer Schaufenster zu finden ist. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Große Ostereiersuche in der Bad Godesberger Innenstadt: In den Schaufenstern vieler Händler können Passanten aktuell bunte Ostereier entdecken. Hinter der Aktion steht ein groß angelegtes Gewinnspiel zahlreicher lokaler Händler.



Wer diese Woche bereits durch die Bad Godesberger Innenstadt gebummelt ist, hat sie vielleicht bereits bemerkt: Die bunten Ostereier in den Schaufenstern. Hinter der Aktion steht allerdings nicht der Osterhase, sondern ein Gewinnspiel. Beteiligt an der Initiative sind die Zentrenmanagerin Sophie Büchner, das Bad Godesberger Stadtmarketing und die Fronhofer Galeria, die mit der Suchaktion den lokalen Handel vor Ort stärken wollen.

„In den teilnehmenden Geschäften liegen Teilnahmekarten aus. Wer alle Eier gefunden und richtig gezählt hat, kann diese Karten ausfüllen und so am Gewinnspiel teilnehmen“, erklärt Organisatorin Sophie Büchner das Spielprinzip. Wer glaubt, alle Eier entdeckt zu haben, kann seine ausgefüllte Teilnahmekarte im Erd- und Obergeschoss der Fronhofer Galeria in eine Abgabebox einwerfen.

Die Preise der Ostereiersuche werden von den Handelsunternehmen in Bad Godesberg bereitgestellt. Unter anderem gibt es Eintrittskarten für das kleine Theater Bad Godesberg, Sportgeräte, Bücher und Gutscheine zu gewinnen. Gezählt werden darf bis zum 16. April, dann endet die Suche und die Gewinner werden ermittelt. Am letzten Abgabetag gibt es laut Angaben der Stadt Bonn zudem eine besondere Überraschung: Der Osterhase kommt „höchstpersönlich“ auf den Fronhof und den Theaterplatz und verteilt süße Überraschungen an Kinder.

Online-Geschäft macht Godesberger Händlern zu schaffen

So fröhlich und bunt dieser Besuch und die Ostereiersuche anmuten, so ernst ist gleichzeitig auch der wirtschaftliche Hintergrund für viele Händler, die nicht nur aufgrund der anhaltenden Pandemie und Preissteigerungen zu kämpfen haben. Auch der Druck des Onlinehandels sei sehr groß, erklärt Arnulf Marquardt-Kuron vom Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn. „Da sind solche Veranstaltungen sehr wichtig.“

Laut Angaben der Daten-Plattform Statista erzielte das Onlinegeschäft in Deutschland einen Warenumsatz in Höhe von rund 99,1 Milliarden Euro. Das Wachstum war in den letzten Jahren enorm – Im Jahr 2010 lag der E-Commerce-Umsatz mit Waren in Deutschland noch bei rund 18,3 Milliarden Euro. Einen Schub erlebte die Online-Branche zudem durch die Pandemie. Von 2019 bis 2021 stieg der Umsatz um 26,5 Milliarden Euro an, was einer Steigerung von etwa 27 Prozent entspricht. Ziel der Suchaktion sei es daher auch, den lokalen Handel wieder stärker in den Fokus der Menschen zu rücken, so Marquardt-Kuron.

