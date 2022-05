Radweg in Bad Godesberg : Was hat es mit den weißen Streifen am Rheinufer auf sich?

A560 in Siegburg : Woher kommen die unterschiedlichen Schattierungen auf dem Autobahnschild? Es schwebt ein Geheimnis über der A 560 in Siegburg. Denn wenngleich täglich Tausende Autofahrer die Querverbindung zwischen den Autobahnen 59 und 3 benutzen, dürfte den wenigsten bekannt sein, was die unterschiedlich helle Blauschattierung auf dem Schild der Abfahrt Siegburg zu bedeuten hat. Wir erklären es in unserer Kolumne.