Weihnachtsgeschenke für Kinder im Jugendheim Probsthof : Aktion Wunschbaum gestartet

Oberkassel 100 Kinder des Kinder- und Jugendheims Probsthof haben ihre Wünsche auf Zettel geschrieben. Sie hängen in sechs Geschäften in Oberkassel.

In bester rheinischer Tradition, nämlich zum dritten Mal, rufen Mitglieder der Werbegemeinschaft Oberkassel (WOK) in diesem Jahr zur „Aktion Wunschbaum“ auf. Das große Ziel dieser Aktion ist es, Weihnachtsgeschenke für 100 Kinder des Kinder- und Jugendheims Probsthof in Niederdollendorf zu sammeln. Wer wissen will, was die Kinder sich vom Christkind wünschen, muss sich die grünen Zettel ansehen. Denn die Kinder und Jugendlichen des Probsthofes haben ihren Weihnachtswunsch auf Wunschkarten geschrieben, die in den beteiligten Geschäften oder Firmen – Herzklopfen, Savvy Nosh, Parfümerie Becker, Friseur Lohr, „Kaffee schmeckt“ und TKS Tennisschule, die alle in Oberkassel ansässig sind – ab sofort an weißen Wunschbäumen dieser Geschäfte hängen.