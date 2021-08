Lack zerkratzt : Unbekannte beschädigen 15 Fahrzeuge in Beuel

Unbekannte beschädigen 15 Fahrzeuge in Beuel

Rund 15 Fahrzeuge wurden in Beuel beschädigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Angelika Warmuth

Beuel Am Wochenende beschädigten Unbekannte 15 Fahrzeuge in Beuel. Sie zerkratzten den Lack. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende 15 Fahrzeuge in Bonn-Beuel beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, seien alle Autos im Pfaffenweg geparkt gewesen. Die Täter beschädigten, vermutlich mit einem spitzem Gegenstand, den Lack der Fahrzeuge.