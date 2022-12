Es fehlt an Personal und Budget : Neubaupläne für Jugendfarm in Pützchen ruhen weiterhin

Einrichtung für Kinder und Jugendliche

Der Verein Jugendfarm Bonn betreibt seit 1985 auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei in Beuel einen Abenteuerspielplatz mit Farmcharakter. Das Angebot zählt zu den offenen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Die Verantwortlichen haben es sich zur Aufgabe gemacht, für Heranwachsende Sinnes- und Lernerfahrungen wie den Zugang zu Natur, Tieren und freiem Spielen in der heutigen Lebenswelt zugänglich und erfahrbar zu gestalten. Dieser Ansatz ist nicht mehr allein auf die Farm am Holzlarer Weg beschränkt, die dem Verein den Namen gegeben hat. Die Mitarbeiter engagieren sich auch an Schulen, entwickeln pädagogische Projekte und schaffen systemisch orientierte Angebote, die auf den individuellen Bedarf von Kindern, Jugendlichen und deren Familien zugeschnitten sind.