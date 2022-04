Spende an Beueler Verein : Neues Fahrzeug hilft Bonner Demenzkranken

Spende an Beueler Verein

Beuel Das GA-Weihnachtslicht und die Tenten-Stiftung haben dem Bonner Verein „Lebensqualität im Alter“ ein neues Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Der Verein fährt Demenzkranke damit zum Arzt oder zum Amt.

Der Bonner Verein „Lebensqualität im Alter“ (LeA) ist dank der Anschaffung eines neuen Fahrzeuges ab sofort besser und sicherer mobil unterwegs. Beim Transport von Menschen mit Demenz, die vom Verein in verschiedenen Einrichtungen stadtweit betreut werden, kommt das Fahrzeug täglich zum Einsatz. Wesentlich zur Finanzierung des Wagens beigetragen haben das GA-Weihnachtslicht und die Tenten-Stiftung. „Wir haben die Spende für das Fahrzeug sehr gerne überreicht, weil wir wissen, dass LeA gute Arbeit leistet und immer für Personen da ist, die oft nicht so sehr berücksichtigt werden“, sagt Bernd Leyendecker, Vorsitzender des Vereins Weihnachtslicht.

Auch die Tenten-Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ältere Menschen, die ein niedriges Einkommen haben oder aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung beeinträchtigt sind, zu unterstützen, war gleich dabei, als sie von dem Projekt hörte: „Der Verein LeA befährt mit seinen Fahrzeugen vier Wohnstätten. Wir sind froh, wenn wir dabei helfen können“, sagt Manfred Mörsch, Vorstandsvorsitzender der Tenten-Stiftung. Dem Verein sei es sehr wichtig, dass Menschen mit Demenz eine Teilhabe am Leben ermöglicht wird.

Das neue Fahrzeug soll täglich zum Einsatz kommen: Geschulte Alltagsbegleiter helfen Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten in deren häuslichem Umfeld, übernehmen beispielsweise die Begleitung zum Arzt oder zum Amt. Zudem stehen zweimal die Woche Tagesausflüge in kleinen Gruppen an, die für Menschen mit Demenz ungeheuer wichtig sind.