Immer mehr Betroffene melden sich : Reifenstecher beschädigen in Ramersdorf rund 80 Autos

Beuel Rund 80 Fahrzeughalter in Ramersdorf berichten seit dem vergangenen Freitagmorgen mittlerweile von zerstochenen Reifen an ihren Autos. Zunächst waren nur acht Fälle bekannt. Die Polizei reagiert auf die Straftaten.

Unbekannte zerstechen Reifen an acht Autos in Beuel

Zeugen gesucht : Unbekannte zerstechen Reifen an acht Autos in Beuel

„Die Kollegen des Kriminalkommissariats 35 haben die Ermittlungen aufgenommen. Wir haben offene und verdeckte Maßnahmen eingeleitet, um den oder die Täter zu fassen“, sagte am Dienstag Michael Beyer von der Pressestelle der Bonner Polizei. Zu den Maßnahmen zählt zum Beispiel verstärkte Präsenz in den Ramersdorfer Straßen.

Ein Problem bei den Ermittlungen sei die Vorgehensweise der Reifenstecher. „Das Aufschlitzen der Reifen erzeugt keinen Lärm und auch kein Aufsehen. Das geschieht in wenigen Sekunden ganz unauffällig. Man benötigt nur einen spitzen Gegenstand, geht am Auto vorbei und sticht zu“, erklärte Beyer.

„Die Täter haben des Nachts nicht nur einen Reifen an den Autos zerstochen“, erzählt Günter Schmidt, einer der Leidtragenden, der in der Vergangenheit bereits dreimal geschädigt wurde, dem GA, „sondern meistens einen vorne und einen hinten.“ Somit war Abschleppen angesagt, was sich bei seinem Corsa zusammen auf rund 1000 Euro Schaden summierte und nicht versichert war. Und das, obwohl man nur rund 500 Meter vom Polizeipräsidium entfernt wohne. „Ich dachte bisher immer, dass wir in Ramersdorf in einer guten und ruhigen Gegend wohnen“, sagt Schmidt. „Aber jetzt komme ich mir vor, als ob wir in der letzten Gegend leben.“