Linie 66 : Wie geht es mit der Haltestelle Oberkassel-Mitte weiter?

Arbeiten an der Wiesenstraße : Busse umfahren umstrittene Baustelle in Thomasberg jetzt großräumig Noch rund zwei Wochen sollen die umstrittenen Arbeiten zum Umbau der Bushaltestelle Wiensenstraße in Thomasberg andauern. Am Dienstag war dort ein Bus an einer engen Stelle gegen eine Mauer gefahren. Ein klärendes Gespräch von Stadt und Anwohnern sollte jetzt Abhilfe schaffen.