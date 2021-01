Stiftung berät Landwirte : Biologische Vielfalt kann Höfe erhalten

Stiftungs-Geschäftsführer Thomas Muchow besucht mit seinen Mitarbeitern Pascal Manthey und Aline Foschepoth das Meßdorfer Feld. Foto: Stefan Hermes

Duisdorf. Die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft mit Sitz in Duisdorf berät etwa 500 landwirtschaftliche Betriebe. Dabei verdeutlichen die Berater, wie wichtig die biologische Vielfalt für ist.



„In Corona-Zeiten haben ja viele Menschen den Wert von Natur und Landschaft für sich wiederentdeckt“, sagt Thomas Muchow und freut sich. Der Ökologe und Landschaftsarchitekt leitet die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft (SRKL) mit Sitz an der Duisdorfer Rochus­straße seit ihrer Gründung. Er stellt klar, dass die Landschaft, so wie wir sie heute kennen, keine Natur-, sondern eine Kulturlandschaft ist.

„Was wir sehen, sind die Auswirkungen von Land- und Forstwirtschaft“, sagt er und fügt noch hinzu, dass ohne menschliche Eingriffe auch heute noch 98 Prozent unserer Landschaft aus Buchenwäldern bestehen würden. Allerdings sei die Bewaldung im Rheinland schon seit den Zeiten der Römer sehr gering gewesen, da man bereits zu dieser Zeit viel Fläche für den Getreideanbau zur Versorgung der riesigen Zahl an Pferden brauchte. „Wir haben hier in der Börde extrem fruchtbare Böden“, sagt Muchow. Auf einer Bewertungsskala bis zu 100 Punkten komme man im Rheinland auf Werte zwischen 80 und 100. Dadurch würden im Rheinland – und in ganz Europa – auch vorzugsweise Getreide, Gemüse, Zuckerrüben und dergleichen angebaut.

Behutsame Pflege Blühstreifen sind auch im Winter wichtig Die durch die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft angelegten Blühstreifen im Meßdorfer Feld sind auch in der kalten Jahreszeit ein wichtiger Rückzugsort für die Tierwelt. Für Insekten ist es von großer Bedeutung, dass die Blühstreifen über den Winter unberührt bleiben, da deren Larven und Puppen unter Pflanzenbüscheln, in Halmen oder im Boden überwintern. Um die dortige Fauna zu schonen, wird eine Pflege der Streifen erst ab Ende Februar mithilfe eines Balkenmähers vorgenommen. Durch eine hohe Schnitthöhe wird die Tierwelt möglichst gut geschützt. Diese Bearbeitung der Blühstreifen ist notwendig, um den artenreichen Fortbestand der ausgesäten Pflanzenarten im Folgejahr zu sichern und einer Vergrasung entgegenzuwirken. So können im nächsten Frühjahr die Wildpflanzen in prächtigen Farben neu erblühen und neben den tierischen Bewohnern auch die Menschen wieder erfreuen. hsf

Diese Form der Landwirtschaft präge die heutigen Kulturlandschaften, durch die auch bestimmte Bodenbrüter wieder zurückgekehrt seien. So wurde auch die Feldlerche auf dem Meßdorfer Feld wieder heimisch. Eine Entwicklung, die von der SRKL mit Aufklärung und Beratung sowie finanziellem Ausgleich für die Landwirte unterstützt wird. Dem Motto folgend, dass Landwirte biologische Vielfalt brauchen und eine biologische Vielfalt nicht ohne Landwirte machbar ist, setzt sich die Stiftung für die Integration von Naturschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft ein.

28 Mitarbeiter, neben der Administration oftmals Agrarwissenschaftler sowie Biologen und Ökologen, beschäftigt die SRKL an ihrem Hauptsitz in Duisdorf. Jeweils drei weitere Mitarbeiter sind in den Niederlassungen in Wesel, Kempen und Eschweiler tätig. „Wenn wir am Niederrhein sagen würden, dass wir aus Bonn kommen“, so der Geschäftsführer, dann sei das Gespräch dort schnell beendet. So seien die drei Niederlassungen notwendig, um vor Ort den Kontakt mit den Landwirten herzustellen. Dass allerdings der Prophet auch im eigenen Land nicht viel bedeute, fügt Muchow mit leisem, kritischem Unterton hinzu, könne man an der verbesserungswürdigen Zusammenarbeit mit der Stadt Bonn erkennen. Eine Kooperation sei noch längst nicht mit der, die man beispielsweise mit Köln habe, vergleichbar.

Auch wenn die Stiftung bundesweit vernetzt sei, beschränkt sich deren Tätigkeitsfeld auf die Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf. Etwa 500 von den im Rheinland tätigen rund 12 000 landwirtschaftlichen Betrieben werden von der SRKL im Rahmen immer wieder erneuerbarer Verträge bis zu 30 Jahre lang beraten und unterstützt. „Im Rahmen eines freiwilligen kooperativen Naturschutzansatzes wollen wir mehr Biodiversität mit den Landwirten in deren Betrieben und auf deren Flächen erreichen“, bringt Muchow das Kernziel der Stiftung auf den Punkt.

Er beschreibt die Landwirte als Partner, denen die Stiftung aus ihren Projekten heraus die Übernahme von Maßnahmen anbietet, die sehr unterschiedlich sein können. „So haben wir beispielsweise Modellprojekte, in denen wir mit den Landwirten etwas ausprobieren wollen“, erklärt Muchow. Und er nennt den Versuch, mit verschiedenem Saatgut auf dem Meßdorfer Feld herauszufinden, wie biodivers es ist und wie der Landwirt damit zurechtkommt. Das habe man seit Anbeginn der SRKL ausprobiert, um zu „vernünftigen Mischungen zu kommen, die landbaulich geeignet sind, aber auch einen ökologischen Nutzen haben“, so der Diplom-Ingenieur und -Ökologe.

Auf die Frage, wie die landwirtschaftlichen Betriebe auf die Beratungsangebote der SRKL reagierten, antwortet Muchow, dass man einen großen Vorteil als Stiftung der rheinischen Landwirtschaft habe, denn „wir haben den sogenannten Stallgeruch“. Man genieße dadurch einen Vertrauensvorsprung. Wenn die Stiftung komme, könnten Landwirte davon ausgehen, dass sie in ihrem Sinne landwirtschaftlich verträglich beraten würden, was sie auf ihren Flächen machen können.