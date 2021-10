Bonn-Duisdorf : Männer bedrohen Mitarbeiter und rauben Tankstelle aus

Bonn Zwei Männer haben am Montagabend eine Tankstelle auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Duisdorf ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern und bittet um Hinweise.

Die Bonner Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Montagabend eine Tankstelle auf dem Konrad-Adenauer-Damm in Bonn-Duisdorf überfallen haben. Die beiden Verdächtigen betraten gegen 20.15 Uhr das Ladenlokal, woraufhin einer der beiden mit einem Messer in Hand einen Mitarbeiter aufforderte, Bargeld herauszugeben, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.