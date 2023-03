Engpass in der Kindertagesstätte auf der Hardthöhe Zu wenig Betreuungsplätze für Soldaten-Kinder

Dussmann Group als Träger

Mit den KulturKindergärten betreibt die Dussmann Group an acht Standorten in Deutschland betriebsnahe Kindertagesstätten. Hinzu kommen 17 weitere Kinderbetreuungseinrichtungen von „Kinder, Kinder“ in Düsseldorf sowie Dormagen. Das Regenbogenhaus auf dem Hardtberg ist der einzige Standort in Bonn. Alle KulturKindergärten zeichnen sich durch lange und flexible Öffnungszeiten aus. Gemeinsam mit den Unternehmen plant und realisiert der Träger die Kitas, in denen die Betreuung meist zweisprachig erfolgt. Zudem ergänzen Kooperationen mit verschiedensten Kultureinrichtungen die Betreuung. img