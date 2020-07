Radfahrer verursachen Bodenschäden : Diskussion um Mountainbiker im Kottenforst geht weiter

Venusberg Mountainbiker sorgen auch im Kottenforst bei einigen Waldbesuchern für Ärger. Die Bonner Verwaltung arbeitet nun an einer legalen Strecke.

Mountainbiker, die sich ihre Wege durch den Kottenforst suchen, sorgen hier – wie auch in anderen Wäldern – immer wieder für Ärger bei Spaziergängern . So sollen zeitweise ganze Gruppen die Abhänge am Venusberg herunterfahren. Nach vermehrten Protesten und dem Eingreifen durch Forstbehörde und Stadt, scheinen die Zweiradfahrer nun weniger unterwegs zu sein.

Erosionen im Waldboden beobachtet auch Stefan Schniotalle. „Mittlerweile ist der gesamte Hang von Mountainbike-Trails durchfurcht, die den Waldboden so verdichten, dass das Wasser schwerer in den Boden eindringen kann“, sagt der Spaziergänger. Ganze Pisten, Rampen und Sprungschanzen hätten sich die Mountainbiker im Wald angelegt. Gleich fünf Abfahrten habe Böhnke schon mit Flatterband gesperrt, um ein „Unrechtsbewusstsein“ bei den Radfahrern zu schaffen. Die Absperrungen seien aber schnell wieder weg gewesen, erzählt er.

Um die Rechtslage zu klären, hat der General Anzeiger bei der Verwaltung nachgefragt. Die Antwort ist eindeutig: „Mountainbiker, die sich außerhalb der zulässigen Straßen und Wege bewegen, verstoßen gegen naturschutzrechtliche und gegen forstrechtliche Bestimmungen“, sagt der stellvertretende Pressesprecher Marc Hoffmann. Verwaltung und Forstämtern sei das Problem im Kottenforst bekannt. So würden Mitarbeiter der zuständigen Behörden und Ämter gezielt kontrollieren und die Trails sowie Sprungschanzen regelmäßig beseitigen. „Aber in kurzer Zeit entstehen sie wieder neu“, so Hoffmann. Eine Lösung soll nun eine legale Mountainbike-Strecke sein, die in Planung sei. „Mit dieser legalen Lösung hofft die Stadtverwaltung, die Nutzungen an illegal angelegten Strecken zurückdrängen zu können“, sagt Hoffmann. Wann und wo die neue Strecke entstehen soll, sei aber noch nicht konkret geplant.