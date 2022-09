Weinfest in Bonn-Lengsdorf : Ehemalige Maikönigin ist jetzt Weinkönigin

Christina Schneider freut sich auf ihre zwei Jahre als Lengsdorfer Weinkönigin. Foto: Stefan Knopp

Lengsdorf Christina Schneider wird beim 27. Lengsdorfer Weinfest vom 16. bis 18. September zur 23. Weinkönigin gekrönt. Für das Amt will sie in ihrer Funktion im Bonner Karneval kürzer treten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Knopp

Das Gesicht dürften viele schon kennen. 2018 war Christina Schneider Maikönigin in Lengsdorf. Und wer sich in der Karnevalswelt auskennt, weiß auch, dass sie seit einigen Jahren im Gefolge der Bonna als Pagin auftritt – wer weiß, wo das noch hinführt. Jetzt hat die 22-Jährige aber erst einmal eine andere wichtige Rolle übernommen: Sie wird am 16. September auf dem 27. Lengsdorfer Weinfest zur 23. Weinkönigin gekrönt.

Im Rampenlicht kennt sich Schneider also aus. Sie weiß, wie sie mit Charme und Fachwissen die Menschen in Lengsdorf nehmen muss. Jetzt arbeitet sie bei RKG in Bonn, berufsbegleitend absolviert sie einen Masterstudiengang im Fach Digital Management and Business Consulting. Schneider liebt Sport, spielt Fußball bei den Sportfreunden Ippendorf und geht ins Fitnessstudio. Und sie liebt Wein, und zwar lieblichen. „Kerner und Riesling zum Beispiel“, sagte sie bei ihrem ersten Termin, dem Empfang durch Bezirksbürgermeister Christian Trützler im Rathaus Hardtberg.

Als Weinkönigin steht sie natürlich darüber, jeglicher Rebensaft ist ihr lieb. Ein Kleid für die Amtszeit hat sie sich schon ausgesucht. Laut Christoph Schada, Vorsitzender des Ortsfestausschusses und des Weinfestausschusses in Lengsdorf, wird sie aber auch im Dirndl Termine absolvieren. Dieses Amt geht in den nächsten zwei Jahren vor: Die Aufgabe als Bonna-Pagin müsse notfalls dahinter zurückstehen, verspricht die künftige Christina I.

„Zusammenkommen und Spaß haben“

Ihre Botschaft für die nächsten zwei Jahre ist eine Aufforderung: „Zusammenkommen und Spaß haben.“ Das sei ihr vor allem nach den Corona-Jahren ein Anliegen. Dem kann man am Freitag, 16. September, ab 17 Uhr auf dem Dorfplatz nachkommen, wo der Weinbrunnen unter musikalischer Begleitung von Willi Bellinghausen eröffnet wird. Wie gewohnt kommen Winzer aus Rheinhessen und von der Mosel nach Lengsdorf. Die Krönung nimmt Trützler um 19 Uhr vor, nachdem Weinkönigin Lara I. nach vier Jahren gebührend verabschiedet wurde. Danach gibt es Musik von der Band Handmade, die schon öfters zum Weinfest nach Lengsdorf kam.

Der Programmablauf für das Fest habe in Teilen noch mal umgestellt werden müssen, sagte Schada. „Es gab kurzfristige Absagen. Da konnten wir die fertig gedruckten Plakate und Flyer Mitte August wegschmeißen.“ Rechtzeitig sind die neuen Flyer da, die zum Beispiel für Samstagabend, 17. September, Live-Musik mit Christian Meringolo und Band ankündigen: Die Musiker konnten kurzfristig verpflichtet werden. Ab 16 Uhr wird auf dem Dorfplatz gefeiert, dann kommen die Ahrhüttener Musikanten. Ab 17.30 Uhr wird der Lengsdorfer Wein gekeltert. „Die Hobby-Winzer sind jetzt in der Lese“, so Schada. Vor Meringolo tanzt noch die KG Teddybären.

Dorfplatz wird ab Donnerstagmorgen gesperrt

Der Sonntag, 18. September, startet um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst in Sankt Peter, danach spielen der Musikverein Duisdorf, die Isleker Musikanten und Peter Paschek. Abends klingt das Weinfest mit einem Helene-Fischer-Double aus.