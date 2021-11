Polizei Bonn sucht nach Zeugen : Mann überfiel mit gezogenem Messer einen Kiosk in Duisdorf

Bonn Am Donnerstagmorgen hat ein flüchtiger Mann einen Kiosk in Bonn-Duisdorf mit einem gezogenen Messer überfallen und Geld aus der Kasse entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 4 Uhr am Donnerstagmorgen betrat ein noch unbekannter Mann einen Kiosk am Schieffelingsweg in Bonn-Duisdorf. Kurz darauf zog er laut Polizeiangaben ein Messer und bedrohte damit den Angestellten im Verkaufsladen. Nachdem der Unbekannte eine kleinere Geldsumme aus der Kasse entnommen hatte, flüchtete er im Anschluss aus dem Kiosk und lief in Richtung Gellertstraße davon.