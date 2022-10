Ausbau am Konrad-Adenauer-Damm : So viele Haltestellen sind in Bonn barrierefrei

Gebäude ist nicht barrierefrei : Maddies schwerer Weg in die Duisdorfer Musikschule Die acht Jahre alte Maddie sitzt im Rollstuhl. Deshalb kommt sie nicht ohne Weiteres in die Musikschule in Duisdorf. Im vergangenen Jahr hatte die Bezirksvertretung Hardtberg beschlossen, dass das Gebäude barrierefrei werden soll. Warum ist bisher nichts passiert?