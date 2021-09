Gefährliche Körperverletzung : Mann attackiert 24-Jährigen in der Bonner Altstadt

Bonn Ein Fall von Körperverletzung ließ die Bonner Polizei in der Nacht zu Samstag in die Altstadt ausrücken. Der Täter konnte gestellt werden.

Ein 24-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag in der Bonner Altstadt von einem zwei Jahre älteren Mann attackiert. Zeugenaussagen zufolge soll der Angreifer sein Opfer gegen vier Uhr in der Nacht auf der Breite Straße mit Faustschlägen angegriffen, zu Boden gebracht und anschließend gegen den Kopf getreten haben. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er in der selben Nacht wieder verlassen konnte.