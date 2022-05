Aktion der Telekom : Billie Eilish kommt Anfang Juni für ein Konzert nach Bonn

Bonn Ihre aktuelle Welttour führt Billie Eilish ab Anfang Juni nach Europa und für drei Konzerte auch nach Deutschland. Davor tritt die Sängerin nun noch einmal in Bonn auf. Karten für das Konzert gibt es aber nicht für jeden.

Billie Eilish kommt Anfang Juni für ein Konzert nach Bonn. Die Sängerin tritt am 1. Juni im Telekom Forum auf, wie die Telekom am Mittwoch mitteilte. Das Konzert, das um 20 Uhr beginnt, wird zudem live übertragen. Die Telekom holt den Superstar damit zwei Tage vor dem Start der Europa-Termine ihrer aktuellen Welttournee nach Bonn. Drei der Konzerte bis Ende September finden auch in Deutschland statt. Die Konzerte in Köln, Frankfurt und Berlin sind jedoch bereits ausverkauft.