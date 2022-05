Fahrradfahrerin abgedrängt : Polizei ermittelt nach Fahrerflucht in Bonn-Duisdorf

Polizei ermittelt nach Fahrerflucht in Bonn-Duisdorf

Bonn-Duisdorf Am Mittwochnachmittag ist eine 69 Jahre alte Radfahrerin durch einen PKW von der Fahrbahn abgedrängt worden und gestürzt. Der Fahrer des Autos fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr fuhr eine 69-Jährige auf der Bahnhofstraße in Bonn-Duisdorf in Richtung der Sraße „Am Burgweiher“, als ein dunkelbrauner PKW sie sehr eng überholte. Dieser drängte sie von der Fahrbahn, worduch sie von ihrem Fahrrad stürzte. Nach Angaben der Polizei kam es aber zu keiner Berührung. Der unbekannte Fahrer des braunen PKW setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Unfalls nachzukommen.