Zwei Wochen Literatur für Kinder : Das Rheinische Lesefest in Bonn ist eröffnet

Käpt’n Book alias Alina Rohde (v.l.) öffnet ihren Koffer. Joséphine (5), Marie-Aliénor (11) und Emile (7) Lucante schauen begeistert hinein. Foto: Niklas Schröder

Bonn Die Schauspielerin Alina Rohde ist Käpt’n Book auf dem Rheinischen Lesefest, das zwei Wochen dauern wird. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 30.000 Teilnehmern.



Marie-Aliénor (11) war am Sonntag mit ihren Geschwistern Joséphine (5) und Emile (7) zur Bundeskunsthalle gekommen. Ihr Ziel: Käpt’n Book. Bei dem Rheinischen Lesefest beteiligen sich 47 Autoren in fast 500 Veranstaltungen an rund 250 Orten. Vom 25. September bis zum 10. Oktober locken Lesungen, Familientage, Theater, Musik, Kino, Workshops und eine Illustratoren-Ausstellung kleine und große Besucher an.

„Ich war vor zwei Jahren schon mal da und es hat mir auch heute wieder gut gefallen“, sagte Marie-Aliénor nach ihrem Besuch bei den Eröffnungsveranstaltungen. Die Schülerin liest gerne Bücher – besonders Kinderkrimis. Eine Leseratte will ihre Schwester Joséphine auch werden. „Ich kann schon lesen“, sagte die Fünfjährige mit stolzem Lächeln.

Schauspielerin Alina Rohde ist Käpt’n Book

Für die drei Kinder öffnete Käpt’n Book seinen gut gefüllten Bücherkoffer. Zum ersten Mal verkörpert in diesem Jahr die Symbolfigur mit blauer Kapitänsjacke und schwarzem Dreispitz auf dem Kopf die Schauspielerin Alina Rohde (29). Sie ist regelmäßig am Theater Marabu in Beuel tätig. „Die Stadt Bonn hatte für die Rolle als Käpt’n Book angefragt und diese Anfrage hat das Theater an mich weiter vermittelt, weil ich auch als Theaterpädagogin arbeite“, erzählte die Kölnerin gegenüber dem GA. Bereits als Kind habe sie bei dem Rheinischen Lesefest teilgenommen, erinnerte sich Rohde. „Da war ich aber noch ganz klein.“

2019 spielte sie im Rahmenprogramm von Käpt’n Book in der Brotfabrik. „Deswegen weiß ich, dass immer viele aufgeregte Kinder teilnehmen. Hinzukommen die wunderbaren Autoren, die ich noch aus meiner Kindheit kenne und viele Veranstaltungen.“ Ihr erster Auftritt als neue Käpt’n Book sei aufregend gewesen, berichtet Rohde. „Es passiert nicht alle Tage, dass man die Intendantin der Bundeskunsthalle und auch noch die Oberbürgermeisterin anmoderieren und so ein wichtiges Fest repräsentieren darf.“

Theater mit Zirkusakrobatik gibt es im Forum der Bundeskunsthalle mit dem Projecto Anagrama "Einband, Blätter und Schrift". Foto: Niklas Schröder

Mit 47 Büchern im Koffer angereist

Zur Vorbereitung auf das Bücher Festival haben sie viele Kinderbücher auf dem Nachtisch gehabt. 47 Bücher trägt die Schauspielerin während ihrer Auftritte in dem großen Koffer mit sich. „Der Koffer ist schwer, ich werde nach den Wochen mehr Kraft im linken Arm haben“, sagte sie. Als Käpt’n Book habe sie sich sehr gefreut, dass die Autorin Kirsten Boie vorlesen wird. „Wegen ihrer Buchreihe King Kong, habe ich mir als Kind einem Meerschwein gekauft.“

Auf Rohde warten in den kommenden Tagen viele Auftritte wie etwa in der Brotfabrik im Haus der Geschichte, im Frauenmuseum und im deutschen Museum. Cornelia Kothe, Projektleiterin des Rheinischen Lesefests Käpt’n Book, zeigte sich zuversichtlich: „Wir starten mit Alina Rohde in eine neue Generation. Sie hat bisher einen tollen Auftritt hingelegt.“ Schon im Vorfeld habe man bei allen Beteiligten die Vorfreude auf das Festival gespürt. Viele Ausstellungen seien seit Wochen ausgebucht. „Wenn Kinder die Autoren hautnah erleben können, entsteht eine besondere Beziehung zur Literatur“, beobachtet Kothe. „Die Kinder lieben Bücher.“

Autorin Bärbel Oftring ist mit 15 Auftritten dabei

Mit insgesamt 15 Veranstaltungen hat Autorin Bärbel Oftring in diesem Jahr wohl die meisten Auftritte auf dem Buch-Festival. „Ich nehme jetzt zum dritten Mal teil und finde es einfach großartig“, freute sich die Diplom-Biologin. Unter anderem stellt Oftring ein Buch über Insekten vor. „Bei den Veranstaltungen gefällt mir, dass nicht nur zugehört wird, sondern Kinder und Eltern im Anschluss zu mir kommen und Fragen zur Natur stellen“, sagte die Schwäbin. „Ich finde es schön, zu erleben, mit wie viel Begeisterung sich die Kinder hier ihre Bücher schnappen und darin blättern“, so Oftring.

Autor Paul Maar las am Sonntag im Bonner Kunstmuseum aus seinem neuesten Buch „Möpse, Dackel, Hütehunde“ vor. Bereits zum sechsten Mal nahm der Bamberger an dem Lesefest teil. „Geschichten fördern die emotionale Intelligenz. Kinder müssen sich beim Lesen in die Hauptfigur einfühlen und erleben alles mit, was die Hautfigur auch erlebt“, erklärt Maar. Das helfe ihnen sich im realen Leben auch in andere Menschen reinzuversetzen. „Lesen regt den Vorstellungsgeist an und erweckt innere Bilder“, so der Autor.

Eine Mutter, die mit ihrem sechsjährigen Sohn zur Eröffnung kam, war enttäuscht, dass viele Veranstaltungen bereits ausgebucht waren. Nächstes Wochenende wollen es die beiden wieder probieren „Weil ich gerne Bücher lese und weil man hier viel neues kennenlernt“, sagte der sechsjährige Sohn. Der Veranstalter rechnet in diesem Jahr mit bis zu 30.000 Teilnehmern. Im vergangenen Jahr nahmen rund 18.000 Menschen an dem Rheinischen Lesefest teil. Aufgrund von Corona-Vorschriften seien die Kapazitäten beschränkt, erklärte Kothe. Viele Veranstaltungen seien daher schnell ausgebucht.