Demo in der Bonner Innenstadt : Fridays for Future bildet Menschenkette auf dem Münsterplatz

Die Teilnehmer bilden eine Menschenkette. Foto: Jakub Drogowski

Bonn Teilnehmer von Fridays for Future haben sich am Freitagvormittag erneut zu einem Protest in der Innenstadt von Bonn versammelt. Auf dem Münsterplatz bildeten sie mithilfe eines Seils eine Menschenkette.



Die Aktivisten von Fridays for Future (FFF) machen am heutigen Vormittag in der Bonner Innenstadt auf die, aus ihrer Sicht, immer noch unzureichende Klimapolitik der Stadt aufmerksam. Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Initiatoren einen neuen Demonstrationsmodus einfallen lassen.

Mittels eines fast 500 Meter langen Seiles, welches die Teilnehmer gemeinsam festhalten, soll meine Menschenkette gebildet werden. "So halten wir Abstand und generieren trotzdem die erforderliche Öffentlichkeit", erklärt Franzi Bassenge, Mitglied der ersten Stunde bei FFF Bonn.