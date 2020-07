Kommentar zum Jobticket in Bonn : Richtiges Signal

Meinung Bonn. Mit dem günstigen Jobticket zeigt die Stadt, dass ihr an einem Umstieg auf den Nahverkehr gelegen ist. Das kann Signalwirkungen entfalten an Unternehmen.

Die Stadt bietet ihren rund 6800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern künftig ein Jobticket zu einem bezahlbaren Preis an. Das ist ein richtiges, ein wichtiges Signal an Unternehmen, es der Verwaltung gleichzutun. In Zeiten, in denen bundesweit über einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr diskutiert wird, kommen die Bonner Angestellten in den Genuss, mit Bus und Bahn zu günstigen Konditionen fahren zu können. Dieser Punkt ist entscheidend. Wer ein Auto besitzt, damit günstiger und bequemer zur Arbeit kommt, wird es folglich nutzen. Insofern wirkt auch die mit dem Angebot einhergehende Erhöhung der Parkgebühren für Mitarbeiter im Stadthaus für eine Gegenfinanzierung logisch und konsequent.