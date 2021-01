Mordverdächtige angeklagt : Prozess nach Schüssen in Tannenbusch ist ausgesetzt

Das Verfahren nach den Schüssen auf einen Mercedes-Fahrer in Tannenbusch ist am ersten Prozesstag ausgesetzt worden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das Verfahren nach den Schüssen auf einen Mercedes-Fahrer in Tannenbusch ist am ersten Prozesstag ausgesetzt worden. Bei einem der drei Angeklagten besteht offenbar kein dringender Tatverdacht mehr.

Der erste Verhandlungstag im Prozess zum mutmaßlichen Mordversuch in Tannenbusch im Mai vergangenen Jahres war bereits zu Ende, bevor er noch richtig begonnen hatte: „Das Verfahren wird ausgesetzt“, verkündete Klaus Reinhoff, Vorsitzender Richter des Bonner Schwurgerichts, am Donnerstag um kurz nach elf Uhr.

Die Angeklagten sollen im Mai 2020 ihrem Opfer zunächst an einer Tankstelle in Bornheim aufgelauert und den Mann in dessen schwarzem Mercedes bis zu einem Supermarktparkplatz in Bonn-Tannenbusch verfolgt haben. Dort angekommen, soll der 29-Jährige dann mit einem Revolver vom Kaliber 38 Millimeter das Feuer auf den Mercedes eröffnet haben. Der Fahrer blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Die Schüsse trafen die hintere linke Seitenscheibe seines Fahrzeugs, den linken Außenspiegel, die Heckscheibe und den Kofferraum.

Hintergrund der nun verfügten Aussetzung sind die Ergebnisse weiterer Ermittlungen: Offenbar hat die Staatsanwaltschaft Koblenz in einem gesonderten Verfahren Erkenntnisse über einen Mann gewonnen, der ebenfalls in Bonn – und zunächst gemeinsam mit den drei nun Angeklagten – ins Visier der Strafverfolger geraten war. In Bonn wurde das Verfahren zwischenzeitlich von dem nun verhandelten abgetrennt. Worum es in dem Verfahren in Koblenz geht, blieb zunächst unklar.