Vor Tor abgelegt : Bonner Tierheim findet Katze aus blutverschmierten Karton

Die Katze aus dem blutverschmierten Karton wurde am Freitag vor dem Bonner Tierheim gefunden. Foto: Tierheim Bonn

Bonn Anfang der Woche wurde vor dem Bonner Tierheim ein leerer Karton mit Blut- und Fellspuren gefunden. In der Nacht zum Freitag wurde die daraus ausgebrochene Katze wieder eingefangen, so das Tierheim.

Die offenbar aus einem vor dem Bonner Tierheim abgestellten Karton geflüchtete Katze ist wieder aufgetaucht. Das teilte das Tierheim am Freitag mit. Vor dem Tierheim wurde am Montagmorgen ein leerer Karton mit Blut- und Fellspuren gefunden. Zuvor muss das Tier in der zugeklebten Box nachts vor dem Tierheim abgestellt worden sein. Aufgrund abgerissener Krallen im Karton vermuteten die Tierheim-Mitarbeiter, dass es sich um eine Katze gehandelt haben muss.