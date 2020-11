Mehrere Sperrungen : Stadt Bonn baut Träger an der Viktoriabrücke ein

An der Viktoriabrücke in Bonn werden neue Träger eingebaut. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Die Stadt Bonn baut ab Anfang Dezember neue Verbundträger an der Viktoriabrücke ein. Das hat mehrere Sperrungen zur Folge. Teilweise kommt es auch zu Vollsperrungen.

Die nächste Bauphase an der Viktoriabrücke in Bonn steht bevor: Von Montag, 7. Dezember, bis Ende Januar 2021 baut die Stadt in drei Abschnitten Verbundträger ein. In dieser Zeit müssen sich die Bonner vereinzelt auf Teilsperrungen und nächtliche Vollsperrungen einstellen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.