Restaurantführer : Das Gasthaus Scheiderhöhe bietet gehobene Küche in legerer Atmosphäre

Feine Gasthausküche: Inhaber und Chefkoch Daniel Lengsfeld im Gasthaus Scheiderhöhe in Lohmar Foto: Horst Müller

Bonn In einer Serie stellt der General-Anzeiger Restaurants, Cafés, Kneipen, Weinlokale und Bars vor. In dieser Woche präsentieren wir das Gasthaus Scheiderhöhe in Lohmar.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Haas

Gasthaus Scheiderhöhe

Gehobenes Restaurant in Lohmar

Gastgeber

Seit Februar 2020 Daniel und Stephanie Lengsfeld

Räumlichkeiten

Bergisches Fachwerkhaus: Schänke mit Kölner Decke (24 Plätze), Weinstube im Obergeschoss (28), Wintergarten (24) und Saal mit bis zu 100 Plätzen

Außenbewirtung

Terrasse mit rund 100 Plätzen

Speiseangebot

Geräucherter Lachs von der Räucherei Sion (Eifel) mit Russisch Ei, Brunnenkresse und Desietra Kaviar 18 Euro, Brust von der regionalen Freiland-Ente mit Selleriepüree, Butterkohl, eingemachten Holunderbeeren, Briocheknödeln und Zimtblütenjus 29 Euro, Gâteau au chocolat mit pochierter Feige (Sommer ‚21), Rotwein-Butter-Eis und Crème fraîche 13 Euro

Getränkekarte

14 offene Weine (0,25l) ab neun Euro, z. B. Spätburgunder „P. J. Signatur“ vom VDP-Weingut Burggarten (Ahr) zwölf Euro sowie 184 Flaschenweine ab 24 Euro, etwa Sauvignon Blanc „Kalk & Kreide“ von Tement (Südsteiermark) 41 Euro oder Trollinger „Alte Reben“ vom VDP-Weingut Rainer Schnaitmann (Fellbach bei Stuttgart) 42 Euro

Aktionen

Saisonale Menüs: vier (62 Euro), fünf (72 Euro) und sechs Gänge (82 Euro)

Gäste

Genussmenschen

Philosophie des Hauses

„Feine Gasthausküche auf dem Teller und im Glas – in ungezwungener und herzlicher Atmosphäre“, sagt Daniel Lengsfeld.

Öffnungszeiten

Do-Sa 18-22h, So 12.30-15h und 17-21h. Mo-Mi Ruhetage

Adresse

Scheiderhöher Str. 49, 53797 Lohmar, www.gasthaus-scheiderhoehe.de

Kontakt