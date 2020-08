Kommentar zur Karnevalsabsage in Bornheim : Die Entscheidung ist traurig, aber richtig

In Bornheim wird es in der Session 2020/21 keine Karnevalszüge und Sitzungen geben. (Archivfoto) Foto: Wolfgang Henry/Benjamin Westhoff

Meinung Bornheim Die Entscheidung, den Karneval in Bornheim weitestgehend abzusagen, ist traurig, aber richtig, meint GA-Redakteur Christoph Meurer. Zugleich setzt sie die Nachbarn der Vorgebirgsstadt unter Druck.

Die Entscheidung in Bornheim, Karnevalszüge, Sitzungen und größere Veranstaltungen abzusagen, ist traurig, aber richtig. Unter den aktuellen Bedingungen ist ein ausgelassenes Karnevalstreiben nicht möglich. Man muss sich nur an den Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erinnern. Eine Karnevalssitzung in Gangelt führte zur starken Ausbreitung des Virus.