Jahresbilanz Volksbank Köln-Bonn will mehr Geldautomaten mit anderen Instituten betreiben

Wenn da nicht das leidige Thema mit den Geldautomatensprengungen wäre, wäre der Chef der Volksbank Köln-Bonn, Jürgen Pütz, mit dem Geschäftsjahr 2022 sehr zufrieden. Sechs Mal machten sich Kriminelle im vergangenen Jahr an den Automaten der Genossenschaftsbank zu schaffen. Darunter war beispielsweise der gemeinsam mit der VR-Bank betriebene Standort in Röttgen. „Wir investieren hohe Summen in die Sicherheit“, betont Pütz. Künftig will die Volksbank, die ihre Geschäftstätigkeit neben Köln und Bonn auch auf den Rhein-Sieg-Kreis erstreckt, mehr Automaten gemeinsam mit anderen Geldinstituten betreiben. Gespräche mit den Sparkassen laufen. Denn zu den höheren Sicherheitsrisiken kommt die abnehmende Wirtschaftlichkeit der Geldautomaten. Die Transaktionen seien innerhalb von drei Jahren um 25 Prozent zurückgegangen, berichtete Vorstandsmitglied Volker Klein.