Spendenaktion des Anatomischen Instituts in Bonn : Ein Foto mit Büste für die Ukraine

Bonn Das Anatomische Institut in Bonn sammelt Geld für die Ukrainehilfe der „Ärzte ohne Grenzen“. Spendenwillige können sich mit der Büste der früheren Direktors Johannes Sobotta fotografieren lassen.

Als Wladimir Putin vor viereinhalb Wochen mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, war für Dr. Britta Eiberger schnell klar: Auch wir müssen etwas tun, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. „Wir“ heißt in dem Fall das Anatomische Institut des Universitäts­klinikums Bonn. Dort arbeitet die Molekulargenetikerin, unterrichtet, prüft und betreut Studenten. Zusammen mit ihrer Kollegin Dr. Stefanie Schliwa entwickelte ­­Eiberger die Idee für die Spendenaktion „Ein Portrait mit Sobotta“ zugunsten der Ukrainehilfe der „Ärzte ohne ­­Grenzen“.

Am Donnerstag war es zum ersten Mal soweit: In der imposanten Säulenhalle der Alten Anatomie an der Nussallee machte die begeisterte Fotografin Eiberger Bilder von Spendenwilligen – und zwar neben und mit der Büste, die dort an Johannes Sobotta erinnert. Der gebürtige Berliner (1869-1945) begründete den bekannten Anatomieatlas, der heute noch immer zu den Standardwerken in dieser Disziplin gehört. Er war von 1919 bis zu seiner Emeritierung 1935 Direktor des Anatomischen Instituts in Bonn.