Osterfeuer an der Schieferlay 700 Besucher begrüßen in Bad Neuenahr den Frühling

Osterlicht

Die kleine Mila Seeger hat das Osterlicht nach Walporzheim gebracht. Das achtjährige Kommunionskind hatte die brennende Kerze als das „Licht Jesu“ vom Osterfeuer in Ahrweiler geholt und ins Dorfgemeinschaftshaus getragen. Die Flamme wurde im Zuge eines Wortgottesdienstes auf die große Osterkerze übertragen. Das flackernde Licht der Kerze will auch Ermutigung sein, aus der österlichen Botschaft den Alltag zu gestalten und den Glauben zu leben. Karl Knieps, Natascha Gies und Gerhard Augustin gestalteten den Gottesdienst im großen Saal der renovierten ehemaligen Schule, die als Dorftreff dient. „Viel ist seit unserem letzten Oster-Gottesdienst hier in Walporzheim geschehen“, erinnerte Knieps an die vielen aufwendigen und mühevollen Aufräum- und Wiederherstellungsarbeiten nach der Flutkatastrophe, die nach wie vor zahlreiche sichtbare Spuren in dem Weinort hinterlassen hat. Nicht nur in und an den Straßen sind große Baustellen entstanden, auch in den Köpfen der Menschen, die Angehörige verloren, Verletzungen erlitten, ihr Hab und Gut in den braunen Fluten wegschwimmen sahen. „In der Osternacht das Auferstehungslicht begrüßen: das kann ein großer Trost sein in den Dunkelheiten dieser Tage“, hatte der Pfarrer der Ahrweiler Pfarre Sankt Laurentius, Jörg Meyrer, in seinem Osterbrief geschrieben. Dieses Licht leuchtet nun auch in Walporzheim. frv