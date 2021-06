Am Fühlinger See : Mann musste nach Badeunfall in Köln reanimiert werden

Der Fühlinger See ist bei Badegästen beliebt. (Archivbild) Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Am Samstag kam es zu einem weiteren Badeunfall - diesmal am Fühlinger See in Köln. Ein Mann konnte aus dem Wasser gerettet werden. Er wurde reanimiert.



Am frühen Samstagnachmittag kam es gegen 14.25 Uhr zu einem Badeunfall am See 1 des Fühlinger Sees in Köln. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde zunächst eine badende Person vermisst. Als die Feuerwehr am Unfallort ankam, war der vermisste Mann bereits durch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aus dem Wasser gerettet worden und wurde reanimiert.

Anschließend wurde die Reanimation vom Rettungsdienst übernommen. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Angehörigen wurden vor Ort von einem Seelsorger betreut.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 50 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz. Die Einheiten kamen von den Feuer- und Rettungswachen Innenstadt, Weidenpesch, Lindenthal und Chorweiler sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Fühlingen. Die DLRG war mit 8 Einsatzkräften und einem Boot im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte der Führungsdienst der Branddirektion.

Mehrere Badeunfälle in jüngster Vergangenheit

