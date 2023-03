Kölner Hauptbahnhof : Frau tritt schlafendem Mann gegen den Kopf

Köln Eine Frau soll am Dienstag am Kölner Hauptbahnhof einem schlafendem Mann gegen den Kopf getreten haben. Eine Zeugin alarmierte die Polizei - der Schlafende selbst bekam von der Attacke nichts mit.

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr berichtete eine Zeugin der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof, dass eine Frau einen Mann, der schlafend am Boden lag, gegen den Kopf getreten haben soll. Anschließend soll sie teilnahmslos weitergegangen sein, teilte die Bundespolizei Köln am Mittwoch mit. Die Beamten befragten anschließend den Mann, der stark alkoholisiert gewesen sei. Den Polizisten erzählte der Mann, er habe nichts von den Tritten mitbekommen, erstattete aber dennoch eine Anzeige.