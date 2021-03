Vorfall in Köln-Deutz : Koffer voller Drogen in ICE ruft Bombenentschärfer auf den Plan

Dieser Koffer löste am Dienstag einen Bombenalarm in einem ICE im Bahnhof Köln-Deutz aus. Foto: dpa/Bundespolizei St. Augustin

Köln Ein verdächtiger Koffer in einem ICE am Bahnhof Köln-Deutz sorgte am Dienstag für einen Einsatz der Bundespolizei. In dem Koffer war jedoch keine Bombe - sondern mehrere Kilogramm Drogen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein verdächtiger Koffer in einem ICE hat sich nicht als Bombe, sondern als Behältnis für mehr als drei Kilogramm Marihuana herausgestellt. Nach einem Hinweis von Reisenden hatten Bombenentschärfer der Polizei den Trolley untersucht und danach Entwarnung gegeben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Unbekannter am Vortag beim Stopp im Hauptbahnhof Düsseldorf den Trolley aus einem größeren Koffer genommen, im Gepäckfach verstaut und das Weite gesucht. „Da eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, evakuierte die Bundespolizei in Köln Messe/Deutz einige Wagen des Zuges und sperrte betreffende Bereiche des Bahnhofs ab“, hieß es in der Mitteilung.

Nachdem ein Sprengstoffhund nicht anschlug und die Entschärfergruppe der Bundespolizei Entwarnung gab, öffneten die Beamten den Koffer. Drin waren 3,2 Kilo Marihuana, 100 Gramm Haschisch und 47 Gramm Kokain. Der Zug setzte seine Fahrt mit Verspätung fort.

(dpa)