Rheinische Redensarten : Wat do mähs hält nur vun Zwöllef bes Meddach

Rheinland Wir stellen schöne und sinntiefe Dialektredewendungen vor. Heute: Wat do mähs hält nur vun Zwöllef bes Meddach.

Wenn jemand dagegen eine in Aussicht gestellte Leistung entweder nicht erbringen will, oder einfach nicht dazu in der Lage ist, dann kommt folgende rheinische Redewendung zum Einsatz: „Wat do mähs, hält nur vun Zwöllef bes Meddach!“ Zu gut Hochdeutsch: Was du machst, das hält nur von Zwölf bis Mittag! Also, gar nicht. Denn zwischen zwölf Uhr und Mittag ist nichts, nada, niente. Logisch-mathematisch wird hier ein Wort von seinem Synonym abgezogen, wobei die beiden Begriffe von der Bedeutung her den gleichen Wert aufweisen. Die Formel dazu lautet: X-X=0. Und das gilt für jedes X.