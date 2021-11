Ermittlungen in Köln : Polizisten wegen Verdachts der Körperverletzung suspendiert

Köln Mehrere Beamte der Kölner Polizei sind vom Dienst suspendiert worden. Sie sollen bei einem Einsatz übermäßig Gewalt angewendet und einen Mann verletzt haben. Mittlerweile ist der Mann verstorben. Gegen einige Beamte gibt es aber noch weitere Vorwürfe.

Weil sie bei einem Einsatz Gewalt angewendet und einen 59-Jährigen verletzt haben sollen, sind nun mehrere Beamte der Kölner Polizei vom Dienst suspendiert worden. Gegen sie laufen derzeit Ermittlungen, wie die Staatsanwaltschaft Köln, das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) und die Bonner Polizei in einer gemeinsamen Stellungnahme mitteilten. Demnach sollen die 24 bis 40 Jahre alten Männer im vergangenen April bei einem Einsatz in Köln-Bickendorf nach einer Unfallflucht „übermäßig Gewalt angewendet“ und einen 59-Jährigen aus Italien verletzt haben. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, welches der Mann nach ambulanter Behandlung am selben Tag wieder verlassen konnte.