35-Jährige wieder aufgetaucht : Polizei Köln vermutete Tötungsdelikt und suchte nach Vermisster

Köln Die Polizei Köln suchte am Dienstag nach einer vermissten 35-Jährigen und vermutete ein Tötungsdelikt. Jetzt konnte die Vermisste aber wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei Köln suchte am Dienstag nach einer 35-Jährigen, die zuletzt Ende Dezember gesehen wurde. Es bestand der Verdacht, dass die Frau getötet wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Doch nur wenige Stunden nach der öffentlichen Fahndung wurde die Frau gefunden.

Sie war zuletzt am Dienstagmorgen, 29. Dezember, zwischen 8 und 9 Uhr im Stadtteil Volkhoven/Weiler im Bereich des Sandglöckchenwegs gesehen worden. Sie hatte ihren zwölfjährigen Sohn alleine in der Wohnung zurückgelassen. Eine Mordkommission hatte die Ermittlungen aufgenommen.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte die 35-Jährige am Dienstagmittag von Beamten der Mordkommission angetroffen und identifiziert werden. „Sie ist unverletzt und befindet sich freiwillig an einem sicheren Ort“, so die Polizei. Die öffentliche Fahndung mit einem Foto der Frau wurde daraufhin eingestellt.