Das ist Rheinisch : Kumm, mer mache noch ens Puttes!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Puttes.

Herbstzeit ist Kartoffelzeit. Das gibt uns Gelegenheit, ein leckeres Thema zu beleuchten, das dem sprachbegabten Rheinländer ein Anliegen sein dürfte. Denn es gibt quasi ein rheinisches Nationalgericht, das in den traditionsbewussten Haushalten ab Oktober bis in den Dezember hinein fröhliche Urständ feiert.

Wir sprechen vom „Puttes“. Man kann das in den Satz kleiden: „Kumm, mer mache noch ens Puttes!“ Bedeutet in reinem Hochdeutsch: Komm, wir machen nochmal Puttes! Aber was zum Teufel hat es mit dem Puttes auf sich. Zumal der Begriff nicht überall geläufig ist.

Teig aus geriebenen Kartoffeln

Interessant nur, dass der Name dieses Gerichts von Ort zu Ort völlig unterschiedlich ist. Ja, es dürfte das Gericht sein, das die meisten Namen trägt. Hier mal ein kleiner Auszug der verschiedenen Bezeichnungen: Kesselskoche, Knall, Knällche, Döppekoche, Erpelsbrütche, Diegelsknall, Puttes (s.o.), Uhles, Kesselsknall, Armeleutegans, Döppedresser, Döppedotz, Düppelabbes, Tippezappes und Martinsknall. Letzteres, weil sich dessen Verzehr rund um den Sankt-Martins-Tag eingebürgert hat. Wie gesagt: Herbstmenü.

Verschiedene Namen, gleiche Zutaten

Wenn wir mal die Geografie befragen, können wir feststellen, dass etwa der Kesselskooche in Alfter beheimatet ist, während das gleiche Gericht in Beuel einfach Knällche heißt. In Wachtberg sagt man Knüles und in Niederkassel Puttes. Geht es besser? Denn am Ende ist alles die Variation ein und desselben. Und es ist der Beweis dafür, dass das Rheinischen von Ort zu Ort sprachlich sehr stark variieren kann.