Eiserne Hochzeit für Marlene und Klaus Köhn aus Selhof Auf Stöckelschuhen den Drachenfels hinauf entflammt eine Liebe, die bis heute anhält

In Bad Honnef schlugen die beiden Wurzeln, hier kamen ihre vier Kinder zur Welt. Beide waren sehr aktiv im Vereinsleben. Marlene, die am 3. November 1935 in Darmstadt zur Welt kam, gelangte durch den Krieg nach Oberhessen, besuchte die Handelsschule in Fulda, absolvierte eine Ausbildung zur Industriekauffrau.